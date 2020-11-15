Флагман OnePlus 9 показали на первом рендере

Один из источников опубликовал первое компьютерное изображение флагманского смартфона OnePlus 9, выход которого ожидается весной следующего года. Отметим прямоугольный блок тыльной камеры с тремя модулями и врезанную в левый верхний угол экрана одинарную фронтальную камеру.

Ранее сообщалось, что в серию OnePlus 9 войдут сразу три модели. Стандартному OnePlus 9 прочат топовый 5-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 875, AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц, защиту согласно степени IP68, модуль NFC, стереодинамики, поддержку проводной быстрой зарядки на 65 Вт и беспроводной на 40 Вт.