Флагман Oppo Find X3 получит 3K-дисплей

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о флагманском смартфоне Oppo Find X3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат дисплей с разрешением 3K и высокой кадровой частотой, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 875, который будет представлен в начале декабря, камеру нового поколения на основе двух датчиков изображения Sony IMX7xx высокого разрешения и поддержку технологии Super Flash Charging (мощность 65 или 125 Вт). Официальная презентация смартфона Oppo Find нового поколения состоится в первом квартале следующего года.