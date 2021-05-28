Флагман Realme GT подешевел до $385

Аппарат также оснащается быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновление 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.
Сетевые источники сообщают о том, что крупный китайский магазин Suning Tesco Tmall снизил цену на доступный флагман Realme GT. Если на выходе вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти был оценен в 430 долларов, то сейчас он доступен за 385 долларов. Таким образом, Realme GT упрочил звание самого дешевого смартфона на топовой восьмиядерной платформе Snapdragon 888.