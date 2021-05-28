Флагман Realme GT подешевел до $385

Сетевые источники сообщают о том, что крупный китайский магазин Suning Tesco Tmall снизил цену на доступный флагман Realme GT. Если на выходе вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти был оценен в 430 долларов, то сейчас он доступен за 385 долларов. Таким образом, Realme GT упрочил звание самого дешевого смартфона на топовой восьмиядерной платформе Snapdragon 888.

Аппарат также оснащается быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновление 120 Гц, двумя датчиками внешней освещённости, стереодинамиками, поддержкой Hi-Res Audio, 3,5-мм разъемом, тройной основной камерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, жидкостной системой охлаждения, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.
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