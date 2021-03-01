Флагман Realme GT протестировали в Geekbench

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружился смартфон Realme GT, который должен стать самым доступным флагманом на рынке с топовой платформой Snapdragon 888. Тестовый пакет подтвердил наличие вышеуказанного процессора, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и флэш-памяти UFS 3.1. В однопоточном тесте аппарат набрал 1138 баллов, а в многопоточном – 3572 балла.

Смартфон также получит поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 125 Вт, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и двумя дополнительными модулями разрешением 13 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и ОС Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Его цена составит 430-450 долларов.