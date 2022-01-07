Флагман Realme GT2 Pro появился в продаже

Компания Realme дала старт китайским продажам смартфонов Realme GT2 и GT2 Pro, которые были представлены несколько дней назад. Старшая модель в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти стоит 615 долларов, с 8/256 ГБ – 660 долларов, 12/256 ГБ – 710 долларов, а топовый вариант с 12/512 ГБ оценен в 785 долларов. Что до Realme GT2, то он обойдется в 410 долларов за 8/128 ГБ, 440 долларов за 8/256 ГБ и 485 долларов за 12/256 ГБ памяти.

Напомним, что Realme GT2 Pro оснащается топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем LTPO с разрешением 3216:1440 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, яркостью до 1400 кд/кв.м, контрастностью 5 000 000:1 и сертификацией DisplayMate A+, системой охлаждения размером 36761 мм2, матричной антенной, поддержкой NFC и сетей 5G, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150°) и 2 Мп (камера-микроскоп), фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором на 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт.