Флагман Realme Koi засветился на фото

Один из заслуживающий доверия инсайдеров опубликовал на сайте Slashleaks первые фото флагманского смартфона Realme Koi, который еще не был представлен официально. Предполагается, что на рынок аппарат выйдет под названием Realme V15 Koi. Судя по фото, смартфон получит вертикально ориентированную тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп. Устройству также прочат топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной оболочкой Realme UI 2.0 и несколько ярких расцветок.