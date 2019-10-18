Флагман Realme X2 Pro появился в продаже по очень низкой цене

Сегодня в Китае стартовали продажи смартфона Realme X2 Pro, который многие называют лучшей моделью 2019 года по соотношению цены и характеристик. Это утверждение справедливо еще и потому, что в первые дни новинка будет продаваться по сниженной цене в 367 долларов. Это по-настоящему невероятный ценник за аппарат с 90-герцовым дисплеем, топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 855 Plus, быстрой зарядкой мощностью 50 Вт, основной камерой с главным 64 Мп модулем и стереодинамиками. Старт продаж Realme X2 Pro в Европе намечен на ноябрь по цене от 400 евро.