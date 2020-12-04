Флагман Realme X50 Pro получил Android 11

Компания Realme выпустила стабильную версию фирменной надстройки Realme UI 2.0 на базе Android 11 для смартфона Realme X50 Pro. Напомним, что бета-тестировании обновления началось еще в сентябре. Сейчас прошивка RMX2076PU_11.C.16 доступна лишь избранным пользователям, но в течение нескольких дней будет развернуто масштабное распространение. Пока Realme X50 Pro является первым смартфоном бренда, получившим Realme UI 2.0.

Смартфон характеризуется 6,44-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865, тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 64 Мп и поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.
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