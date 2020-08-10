Флагман Redmi K30 Ultra получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Redmi K30 Ultra, который будет представлен уже завтра вместе с другим флагманом Xiaomi Mi 10 Ultra. Итак, устройству прочат 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120-Гц, производительную платформу MediaTek Dimensity 1000+ с 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, фронтальную камеру разрешением 20 Мп, квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4500 мАч. Также эти источники сообщили о разработке новой версии смартфона Redmi Note 8 Pro, которая получит оранжевую расцветку.