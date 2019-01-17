Флагман Samsung Galaxy S10+ засветился на живом фото

Официальный анонс флагманского смартфона Samsung Galaxy S10+ состоится только 24 февраля, однако кто-то уже пользуется тестовыми образцами. Одного из таких пользователей с устройством в руках удалось запечатлеть в автобусе кампуса Сувонского университета в Южной Корее. По словам автора снимка, аппарат был заключен в чехол-книгу. Насколько эту утечка является правдоподобной, мы не знаем, но это уже не первое фото с подобным вырезом для двойной фронтальной камеры. Что до стандартной модели, Samsung Galaxy S10, то она должна получить круглый вырез с одинарной камерой для селфи.