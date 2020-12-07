Флагман Samsung Galaxy S21+ засветился на фото

Заслуживающий доверия инсайдер ECLYNOH поделился фотографиями, на которых изображены блоки основных камер смартфонов Samsung Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Последний, судя по всему, получит основную камеру с четырьмя модулями, лазерной системой автофокуса и светодиодной вспышкой, а Galaxy S21+ довольствуется тройной камерой.

Ранее стало известно, что Galaxy S21 Ultra получит лучший на рынке перископный модуль на основе датчика изображения разрешением 10 Мп с пикселями размером 1,22 мкм. Всему модулю приписывают высокую светосилу, быструю автофокусировку и поддержку Dual Pixel. Ключевой же особенностью станет конструкция, благодаря которой свет будет преломляться только два раза, в то время как в других перископных модулях это происходит хотя бы пять раз.