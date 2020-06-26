Флагман Sony Xperia 1 II не поддерживает приложение Sony Album

Недавно флагманский смартфон Sony Xperia 1 II появился в продаже, и первые пользователи столкнулись с неприятными сюрпризами. Оказалось, что дорогая новинка не поддерживает популярное фирменное приложение галереи Sony Album. Также 1 августа прекратится поддержка собственного фитнес-приложения Lifelog.

Напомним, что в России смартфон продается по цене 79 990 рублей. Он оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.