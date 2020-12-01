Флагман Sony Xperia 1 II подешевел на 150 долларов

Недавно мы писали о том, что флагманский Sony Xperia 1 II подешевел в Великобритании на 300 фунтов стерлингов. Сегодня стало известно о снижении цены в США, Канаде и Мексике на 150 долларов. Теперь аппарат доступен для покупки по цене в 1050 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.