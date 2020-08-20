Флагман Sony Xperia 1 II получил версию на 12 ГБ ОЗУ

Компания Sony представила на домашнем японском рынке новую версию флагмана Xperia 1 II. Новинка может похвастаться возросшим до 12 ГБ объемом оперативной памяти и новой матово-черной расцветкой Frosted Black. Версия появится в продаже 30 октября по цене 1170 долларов. В России смартфон доступен для покупки в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 80 тысяч рублей.

Напомним, что флагман оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.
Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 II
Обзоры:
Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей Обзор Lenovo A6 Note 3/32GB. Удачный бюджетник до 9 000 рублей
Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?Обзор Honor 30 8/128GB. «Недофлагман» или народный смартфон?
Mi Note 10, Mi TV 65Mi Note 10, Mi TV 65", Mi Band 4 с NFC и другие новинки c презентации Xiaomi
Новости:
Meizu 17 и 17 Pro получили важное обновление

Компания Meizu объявила о выходе важного обновления для китайских версий смартфонов Meizu 17 и Meizu 17 P...
Microsoft Surface Duo показали на пресс-рендерах

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился новыми качественными изображениями складного...
Смартфон Xiaomi Mi 8 обновили до Android 10

Компания Xiaomi выпустила финальную стабильную версию оболочки MIUI 12 на основе Android 10 для позапрошл...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлениемОбзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением
Лучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkinЛучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkin
Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000Обзор Cougar Surpassion ST (CGR-SURPASSION-ST). Лучшая мышка для шутеров до 3000
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370Лучшие беспроводные наушники для игр 2020. Sennheiser GSP 370
Защищенный смартфон Oukitel WP5 Pro выше...
Защищенный смартфон Oukitel WP5 Pro вышеКомпания Oukitel дала старт китайским продажам неубиваемого смартфона Oukitel WP5 Pro, который в первые д...
Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsma...
Лучшая игровая клавиатура. Razer HuntsmaВо всём мире компьютерные игры давно уже стали главным развлечением. Для максимального комфорта геймеров ...
ASUS ROG Phone 3 показали на новом ренде...
ASUS ROG Phone 3 показали на новом рендеАвторитетный индийский инсайдер Ишан Агарвал поделился качественным рендером геймерского смартфона ASUS R...
Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустя...
Монитор Samsung Odyssey G7 1000R выпустяСетевые источники сообщают о том, что представленные в начале текущего года игровые мониторы Samsung Odys...
MSI анонсировала игровые ПК для киберспо...
MSI анонсировала игровые ПК для киберспоКомпания MSI является лидером в области игрового оборудования для кибердисциплин. На прошлой неделе, прои...
OnePlus Nord уже доступен для широкого п...
OnePlus Nord уже доступен для широкого п1 и 8 июля компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на еще не представленный официально с...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra полностью р...
Samsung Galaxy Note 20 Ultra полностью рВслед за Samsung Galaxy Note 20 инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Galaxy Note 20 Ultra, который...
Infinix Smart 5 отправился в релиз...
Infinix Smart 5 отправился в релизДостаточно часто пользователи спрашивают о том, какой смартфон можно купить за разумные деньги, чтобы он ...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 пре...
Геймерский смартфон ASUS ROG Phone 3 пре Сетевые источники поделились постером смартфона ASUS ROG Phone 3, который подтверждает презентацию устро...
Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный ви...
Обзор iBOX Spectr Dual. Двухканальный виПродолжая изучение модельной линейки актуальных видеорегистраторов iBOX в центре внимания сегодня Spectr ...
Thermaltake представила память Toughram ...
Thermaltake представила память Toughram Thermaltake официально представила новую оперативную память под названием Toughram RGB DDR4-4600, которая...
Версия Galaxy S20 Tactical Edition не до...
Версия Galaxy S20 Tactical Edition не доSamsung выпустила смартфон исключительно для военных и оборонных целей. Galaxy S20 Tactical Edition нельз...
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Обзор Xiaomi Jimmy JV53. Вертикальный беспроводной пылесос с пятью насадкамиОбзор Xiaomi Jimmy JV53. Вертикальный беспроводной пылесос с пятью насадками
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураОбзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура
Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0Обзор Defender Mercury 60. Полочная 2.0 акустика с Bluetooth 5.0
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor