Флагман Sony Xperia 1 II получил версию на 12 ГБ ОЗУ

Компания Sony представила на домашнем японском рынке новую версию флагмана Xperia 1 II. Новинка может похвастаться возросшим до 12 ГБ объемом оперативной памяти и новой матово-черной расцветкой Frosted Black. Версия появится в продаже 30 октября по цене 1170 долларов. В России смартфон доступен для покупки в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти по цене в 80 тысяч рублей.

Напомним, что флагман оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.