Флагман Sony Xperia 1 II получит батарею на 4000 мАч и Snapdragon 865

Авторитетный инсайдер Макс Вайнбах опубликовал изображение, а также полный перечень характеристик флагманского смартфона Sony Xperia 1 II.

Новинка будет оснащена аккумулятором на 4000 мАч (вместо 3330 мАч у Xperia 1), 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, топовым чипсетом Snapdragon 865, степенью защиты от воды IP68, OLED дисплеем с разрешением 4К, все той же основной камерой модулями на 12 Мп, а также камерой 3D ToF, а также стабилизацией и оптическим зумом. В плане дизайна новинка не претерпела каких -то явных изменений, кроме сдвинутой камерой в угол.