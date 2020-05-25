Флагман Sony Xperia 1 II выходит за пределы Японии

Три дня назад компания Sony выпустила свой флагманский смартфон Xperia 1 II на родном японском рынке, а сегодня раскрыла подробности глобального релиза этой новинки. Итак, в США смартфон можно будет предзаказать уже 1 июня, но поставки стартуют только 24 июля. Цена флагмана осталась прежней – 1199 долларов. При этом, оформившие предзаказ до 28 июня бесплатно получат беспроводные наушники Sony WF-1000XM3.

Напомним, что флагман оснащается 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.