Флагман Sony Xperia 1 III засветился в США

В сети появились подробности об американском и европейском релизах смартфонов Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III, которые уже продаются в Китае. По словам источника, флагманы уже появились на сайте одного из ритейлеров с указанием цены. Итак, Xperia 5 III обойдется в 1000 долларов, а Xperia 1 III – в 1300 долларов. Стоит отметить, что в России смартфоны оценены в 100 и 85 тысяч рублей соответственно, что составляет примерно 1380 и 1175 долларов. Когда флагманы начнут продаваться в нашей стране, пока неизвестно.

Напомним, что Sony Xperia 1 III оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с 12-Мп датчиками Exmor RS, оптикой ZEISS и сенсором 3D iToF, фронтальной камерой разрешением 8 Мп и 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, разрешением 4К, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой HDR.