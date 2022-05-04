Флагман Sony Xperia 1 IV будет стоить 1400 долларов

В сети появилась информация о ценах на смартфоны Sony Xperia 1 IV и Xperia 10 IV, официальная презентация которых запланирована на 11 мая. Последний будет стоить 500 евро. Пользователи смогут выбирать из синей, зеленой, фиолетовой и белой расцветок. Флагманская модель Xperia 1 IV обойдется в Европе в 1400 евро, а в США – 1400 долларов. Для сравнения, пока еще актуальный Xperia 1 III на старте был оценен в 1300 евро и 1300 долларов соответственно.

Ранее сообщалось, что смартфон получит топовую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ, 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, частотой обновления 120 Гц, разрешением 4K и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, основную камеру с двумя телемодулями, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.