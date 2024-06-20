Флагман Sony Xperia 1 VII получит новую камеру

В сети появились подробности о флагманском смартфоне Sony Xperia 1 VII, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит совершенно новую (не вертикальную, как в старых моделях) компоновку основной камеры. Это позволит использовать более крупные сенсоры в вспомогательных модулях и оптику с фокусным расстоянием 70-200 мм. Также источник сообщает, что японцы могут отказаться от серии Xperia 5, сосредоточившись на линейке Xperia 1.

Ранее в сети появились слухи о новом поколении камерофона Sony Xperia Pro-I. Устройство могут оснастить 6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2K, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки и тыльной камерой с главным модулем на базе дюймового датчика изображения.