Флагман Sony Xperia 2 показали на пресс-рендерах

В сети утекли официальные рендеры нового флагманского смартфона компании Sony, который получит название Xperia 2 или Xperia 1 Compact. Устройству прочат 6,1-дюймовый кинематографический экран OLED 4K HDR с соотношением сторон 21:9, переехавшую в угол вертикально ориентированную основную камеру с тремя модулями. Другие элементы дизайна, вроде выреза разговорного динамика и фронтальной камеры, остались на старых местах. Официальная презентация смартфона ожидается в начале сентября на выставке IFA 2019.