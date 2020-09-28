Флагман Sony Xperia 5 II выйдет раньше ожидаемого

Начала продаж компактного флагманского смартфона Sony Xperia 5 II ждали не раньше 20 октября, но, кажется, новинка доберется до покупателей значительно раньше. Согласно информации из Тайваня, некоторые ритейлеры начнут продавать смартфон уже 12 октября, а основные магазины – с 15 октября. В России Sony Xperia 5 II доступен для предзаказа по рекомендованной цене в 69 990 рублей за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Бонусом предзаказа выступают наушники Sony WF-XB700, которые сами по себе продаются за 9990 рублей. Прием предварительных заказов продлится до 18 октября.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 5 II
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