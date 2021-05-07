Флагман Sony Xperia Pro вышел в Европе

Компания Sony дала старт европейским продажам смартфона Xperia Pro, который был представлен около года назад вместе с Sony Xperia 1 II. От стандартной модели новинка отличается наличием шестнадцати 5G-антенн, HDMI-порта, 512 ГБ флэш-памяти и более толстого корпуса. Цена смартфона в Великобритании равна 2300 фунтам стерлингов, а в других странах Старого Света – 2500 евро.

Аппарат также характеризуется 6,5-дюймовым 4K HDR OLED-экраном CinemaWide с соотношением сторон 21:9, топовым чипсетом Snapdragon 865, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, беспроводной зарядкой, фронтальными стереодинамиками, защитой от воды по стандарту IP65/68, квадрокамерой с главным 12 Мп модулем с серийной съёмкой до 20 кадров в секунду, отслеживанием глаз животных и оптикой Zeiss.