Флагман Sony Xperia XZ4 с тройной камерой показали на видео

2018-11-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Sony Xperia XZ4 ; [75]
Авторитетный искатель утечек @OnLeaks совместно с профильным ресурсом MySmartPrice поделились рендером и видео с трехмерной моделью флагманского смартфона Sony Xperia XZ4, официальный анонс которого ожидается на февральской выставке MWC 2019. Главное, что бросается в глаза, это тройная основная камера (впервые для Sony) и отсутствие выреза. Размеры смартфона равны 166,9:72,4:8,2 мм при 6,5-дюймовом дисплее. Например, iPhone XS Max с 6,5 дюймовым экраном и вырезом имеет габариты 157,5:77,4:7,7 мм. По словам источника, сканер отпечатков пальцев будет расположен на боковой панели. Отметим наличие разъема USB-C и отсутствие 3,5 мм разъема для наушников.


Комментарии:
Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получил Andro...
Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получил AndroКомпания Xiaomi выпустила стабильную глобальную версию операционной системы Android 9.0 Pie для смартфона...
Лучшая клавиатура на Cherry MX Red. MSI ...
Лучшая клавиатура на Cherry MX Red. MSI Для многих геймеров Cherry MX являются лучшими переключателями на рынке. И с этим мнением трудно не согла...
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
Mi Mix 2S получил хорошую камеру ...
Mi Mix 2S получил хорошую камеру Компания Xiaomi выпустила в этом году модную новинку с хорошей начинкой. Гаджет получил батарею емкостью ...
Мощный смартфон от компании Fly Photo Pr...
Мощный смартфон от компании Fly Photo PrКомпания Fly выпустила качественный и недорогой смартфон. Fly Photo Pro уже поступил в продажу. На выбор...
Vivo Y91i и его характеристика ...
Vivo Y91i и его характеристика Компания Vivo выпустила очень компактную модель с хорошими функциями. Корпус смартфона имеет два варианта...
Nokia 7.1 начинает получать обновление A...
Nokia 7.1 начинает получать обновление AПосле того, как в прошлом месяце вышло обновление Android Pie для смартфонов Nokia 6.1 и Nokia 6.1 Plus, ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OnePlus 6T 6/128GB. Преимущества и недостаткиОбзор OnePlus 6T 6/128GB. Преимущества и недостатки
Обзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкойОбзор STEELSERIES QCK PRISM CLOTH RGB XL (63826). Мягкий игровой коврик под клавиатуру и мышку с подсветкой
Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)Обзор и тест оперативной памяти Team Group DELTA TUF Gaming RGB DDR4 16GB 3200 Mhz (TF9D416G3200HC16CDC01)
Обзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GBОбзор Hohem Isteady Mobile. Трехосевой стабилизатор для смартфона. Тест с камерой OnePlus 6T 8/128GB
Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?Обзор Huawei Mate 20 Pro 6/128GB. Снова лучшая камера?
Предварительный обзор Cherry MX Board 1....
Предварительный обзор Cherry MX Board 1.Если вы следите за рынком игровой периферии, то о производителе Cherry MX точно слышали — данная компания...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка...
Обзор Youtube Music. Продвинутая музыкаДля большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы игра...
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx....
Предварительный обзор Acer KG271Fbmiipx.Игровых мониторов в последнее время стало предельно много — производители показывают новые модели букваль...
Обзор Darksiders III. Отличное продолжен...
Обзор Darksiders III. Отличное продолженСпустя шесть лет после выхода второй части Darksiders фанатам дали возможность вновь окунуться в культову...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo ...
Отчет компании ЛИР с выставки CleanExpo 20 ноября в Москве открылась междуна...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UP...
Предварительный обзор Acer Nitro VG270UPНа современном рынке игровых мониторов столько, что просто голова идет кругом. Практически каждый произво...
Обзор Fallout 76. Попробую выжить...
Обзор Fallout 76. Попробую выжитьШума вокруг Fallout 76 сейчас очень много — буквально каждый второй говорит о том, какая это плохая игра....
Предварительный обзор Roccat Renga Boost...
Предварительный обзор Roccat Renga BoostВ последнее время большой популярностью стали пользоваться игровые гарнитуры, которые можно подключать к ...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. Конт...
Предварительный обзор ASTRO C40 TR. КонтДля большинства геймеров стандартного геймпада от PlayStation 4 будет предостаточно — он довольно удобный...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое п...
Предварительный обзор Babahu X1. Новое пНекоторое время назад мы писали новость о том, что началась кампания по сбору средств на новую умную зубн...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во всел...
Обзор Gym Simulator. Худшая игра во вселОбычно я отказываюсь от обзоров тех игр, которые прямо очень плохие. Это объясняет тот факт, что у нас об...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидк...
DOOGEE S70 и S80 отдают с шикарной скидкDOOGEE S70 За основу производительности данного смартфона взят процессор Helio P23 от компании ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor