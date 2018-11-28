Флагман Sony Xperia XZ4 с тройной камерой показали на видео

Авторитетный искатель утечек @OnLeaks совместно с профильным ресурсом MySmartPrice поделились рендером и видео с трехмерной моделью флагманского смартфона Sony Xperia XZ4, официальный анонс которого ожидается на февральской выставке MWC 2019. Главное, что бросается в глаза, это тройная основная камера (впервые для Sony) и отсутствие выреза. Размеры смартфона равны 166,9:72,4:8,2 мм при 6,5-дюймовом дисплее. Например, iPhone XS Max с 6,5 дюймовым экраном и вырезом имеет габариты 157,5:77,4:7,7 мм. По словам источника, сканер отпечатков пальцев будет расположен на боковой панели. Отметим наличие разъема USB-C и отсутствие 3,5 мм разъема для наушников.