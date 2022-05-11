Флагман Xiaomi 12 Pro оценен в 115 тысяч рублей

Компания Xiaomi объявила о начала приема российских предзаказов на смартфон Xiaomi 12 Pro, который продлится до 18 мая. Флагман с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ в флеш-памяти будет стоить 115 тысяч рублей, в то время как его рекомендованная цена составляет 130 тысяч. Бонусом предзаказа выступают смарт-часы Xiaomi Watch S1.

Напомним, что Xiaomi 12 Pro характеризуется 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), батареей на 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.
Samsung Galaxy A53 5G получил 120-Гц AMOLED-экран…
Samsung Galaxy A53 5G получил 120-Гц AMOLED-экранКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A53 5G, которая получит четыре номерных …
Xiaomi выпустила смартфон начального уровня Redmi 10A…
Xiaomi выпустила смартфон начального уровня Redmi 10AXiaomi выпустила смартфон Redmi 10A. Как и в случае с предыдущими устройствами серии A, Redmi 10A будет в…
Официальный запуск OnePlus Ace запланирован на 21 апреля…
Официальный запуск OnePlus Ace запланирован на 21 апреляOnePlus анонсировала в Китае новый смартфон OnePlus Ace. В профиле компании на Weibo появился тизер, пока…
Официально представлен смартфон Oppo K10 …
Официально представлен смартфон Oppo K10 Сегодня Oppo анонсировала смартфон Oppo K10. Телефон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, основной к…
Подтверждено партнерство компании Xiaomi с Leica…
Подтверждено партнерство компании Xiaomi с LeicaУже несколько месяцев ходят слухи что модуль камеры Xiaomi 12 Ultra будет основан под брендом фотоаппарат…
Apple официально прекратила продавать iPod…
Apple официально прекратила продавать iPodApple только что положила конец одной из самых важных линеек продуктов в своей истории — компания прекрат…
Vivo X80 появился в консоли Google Play…
Vivo X80 появился в консоли Google PlayОжидается, что в скором времени мы увидим новую линейку смартфонов серии Vivo X80. Всего будет выпущено т…
Смартфон Infinix Hot 12i получил 2 ГБ ОЗУ…
Смартфон Infinix Hot 12i получил 2 ГБ ОЗУСетевые источники сообщили о выходе бюджетного смартфона Infinix Hot 12i, который оценен в 150 долларов. …
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфонаОбзор Samsung Galaxy Z Fold3 256GB. Планомерное развитие гибкого смартфона
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчинОбзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин
Обзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячокОбзор realme 8i 4/128 ГБ RU. Удачный середнячок
Обзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme 8 6/128GB. Стильный среднебюджетник с четырьмя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor