Флагман Xiaomi 12 Pro оценен в 115 тысяч рублей

Компания Xiaomi объявила о начала приема российских предзаказов на смартфон Xiaomi 12 Pro, который продлится до 18 мая. Флагман с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ в флеш-памяти будет стоить 115 тысяч рублей, в то время как его рекомендованная цена составляет 130 тысяч. Бонусом предзаказа выступают смарт-часы Xiaomi Watch S1.

Напомним, что Xiaomi 12 Pro характеризуется 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), батареей на 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.