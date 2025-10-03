Флагман Xiaomi 15T Pro вышел в России

Компания diHouse, являющаяся официальным дистрибьютором продукции Xiaomi, объявила о старте российских продаж смартфона Xiaomi 15T Pro. Новинку оценили в 70, 75 и 83 тысячи рублей за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/1024 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

Напомним, что флагман оснащается 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 ГГц и графикой Immortalis-G925 MC12, 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772:1280 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, тройной основной камерой Lecia с модулями на 50 Мп (сенсор Light Fusion 900, 50 Мп и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 5-кратным приближением и OIS) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и 45-Вт беспроводной зарядок, системой охлаждения Xiaomi 3D IceLoop, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.