Флагман Xiaomi 16 Pro засветился на новом фото

Китайские источники опубликовали новое фото флагманского смартфона Xiaomi 16 Pro, который еще не был представлен официально. Снимок подтверждает предыдущую утечку – нас ждет горизонтальный блок основной камеры с дополнительным экраном.

По данным известного информатора Digital Chat Station, Xiaomi 16 Pro оснастят 6,3-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем, выполненным по технологии LIPO, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев Goodix, тройной основной камерой с 50-Мп главным модулем на базе сенсора оптического размера 1/1,3 дюйма, 50-Мп сверхширокоугольным и перископным модулями, батареей ёмкостью около 6300 мАч, поддержкой беспроводной зарядки, полноценной защитой от воды и пыли, а также флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.