Флагман Xiaomi Mi 10 показали на рекламном постере

Авторитетный инсайдер Xiaomishka поделился фотографией рекламного постера, на котором изображен еще не представленный официально смартфон Xiaomi Mi 10. Данный снимок подтверждает дизайн устройства с предыдущих утечек – передняя панель с загнутыми боковыми кромками и врезанной камерой, а также задняя панель с вертикально ориентированной квадрокамерой. Напомним, что Xiaomi Mi 10 точно получит оперативную память нового поколения LPDDR5, поддержку мобильных сетей пятого поколения и флагманский процессор Snapdragon 865. Официальная презентация Xiaomi Mi 10 ожидается на следующей неделе.