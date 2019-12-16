Флагман Xiaomi Mi 10 выпустят в первом квартале 2020 года

Сетевые источники со ссылкой на представителя бренда Redmi подтвердили, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 выйдет в первом квартале следующего года. О характеристиках устройства пока известно немного, но о топовом чипсете Snapdragon 865 можно говорить с полной уверенностью. Предыдущие слухи прочили смартфону минимум 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, тройную камеру с датчиками разрешением 64, 12 и 16 Мп, дополненную камерой ToF, фронтальную камеру на 20 Мп, поддержку распознавания лиц, беспроводную зарядку и подэкранный сканер отпечатков пальцев.