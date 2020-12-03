Флагман Xiaomi Mi 11 Pro будет стоить 800 долларов

Китайские источники поделились подробностями о флагманских смартфонах Xiaomi Mi 11 и Mi 11 Pro, выход которых ожидается в начале следующего года. Итак, смартфонам прочат AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц, скругленными по бокам кромками и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп.

Xiaomi Mi 11 получит батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт, основную камеру со 108 Мп главным модулем с 1/1,33-дюймовым датчиком, 13 Мп сверхширокоугольным модулем и 5 Мп дополнительным модулем. Старшей модели приписывают аккумулятор на 4500 мАч, 120 Вт проводную и 80 Вт беспроводную зарядки, квадрокамеру с главным 48 Мп 1/1,32-дюймовым датчиком, а также 20 Мп, 12 Мп и 12 Мп модулями. Цена на смартфоны стартует от 611 и от 810 долларов соответственно.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Pro
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