Флагман Xiaomi Mi 11 Ultra готов к выходу

Сетевые источники сообщили о том, что топовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra с модельным наименованием M2102K1G получил одобрение для релиза от соответствующих ведомств. Это значит, что официальная презентация суперфлагмана состоится в ближайшее время.

Смартфону прочат основную камеру с главным 50-Мп датчиком Sony IMX766, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп, телефото модулем на 48 Мп с 5-кратным оптическим зумом, 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2K и кадровой частотой 120 Гц, дополнительный экран на задней панели, батарею ёмкостью 5000 мАч, быструю зарядку на 67 Вт и защиту в соответствии со степенью IP68.