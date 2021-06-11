Флагман Xiaomi Mi 12 впервые показали на рендере

Сетевые источники поделились первыми изображениями флагманского смартфона Xiaomi Mi 12, выход которого ожидается в самом конце года. Дизайн устройства выполнен в духе действующих флагманов Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Ultra, но массивный блок основной камеры отличается от вышеназванных моделей. Он включает четыре модуля и сдвоенную вспышку. Также отметим изогнутый по бокам экран и подэкранную селфи-камеру. Отмечается, что в смартфоне будет использована LTPO-панель с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц с шагом всего 1 Гц. Подобный дисплей будет использоваться в грядущем iPhone 13 Pro.