Флагман Xiaomi Mi Mix 2S теперь стоит дешевле в два раза с момента выхода

Актуальный флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S, который был анонсирован в 2018 году спал в цене примерно в два раза. Сейчас он с минимальным объемом памяти предлагается по цене 14 306 рублей, вместо начальных 34 990 рублей.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснащается 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363 с оптической стабилизацией изображения, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0 и NFC.