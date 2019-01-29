Флагман Xiaomi Mi Mix 3 получил необычное внутреннее устройство

Зак Нельсон, автор популярного видеоблога JerryRigEverything, разобрал флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3, который выполнен в форм-факторе слайдера. Внутри Нельсон обнаружил мощные магниты, которые крепко удерживают две части смартфона. Видеоблогер отмечает простоту конструкции без сложных механических частей, которые могут сломаться или износиться. После того, как смартфон собрали заново, механизм слайдера работал как ни в чем не бывало. Судя по всему, смартфон с такой конструкцией и вправду сможет прослужить очень долго, как утверждает производитель.

Напомним, что новинку оснастили 6,39-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, занимающим 93,45% лицевой панели, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6, 8 или 10 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 12 Мп, которая была оценена экспертами из DxOMark на 103 балла (уровень Samsung Galaxy Note 9 и Huawei P20), сдвоенной фронтальной камерой на 24 Мп(Sony IMX 576) и 2 Мп, расположенной в выдвигающемся модуле, а также аккумулятором на 3850 мАч с 10-ваттной беспроводной зарядкой.