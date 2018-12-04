Флагман Xiaomi Mi Mix 3s может получить 12 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти

В сети появилась свежая порция подробностей и новых концепт-артов флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3s, который будет представлен еще не скоро. Устройству прочаь 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей., который покроет 95% площади передней панели, топовый чипсет Snapdragon 855, от 8 до 12 ГБ оперативной и от 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками на 20, 16 и 13 Мп, объективами для зума и широкоугольной съемки, двойную фронтальную камеру на 24 Мп, новый встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой технологии быстрое зарядки QC4.0 и предустановленную MIUI 10 на Android 9.0 Pie.