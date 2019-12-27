Флагман Xiaomi Mi Mix 4 показали во включенном состоянии

Не так давно сетевые источники поделились первыми рендерами топового смартфона Xiaomi Mi Mix 4, а сегодня в китайской социальной сети Weibo появились уже первые фотографии устройства во включенном состоянии. По словам источника (и это видно на фото), Xiaomi Mi Mix 4 внешне сильно похож на смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha, однако у него не будет дорогого опоясывающего дисплея. Вместо него более традиционный изогнутый по бокам экран или как его часто называют «экран-водопад», как в Huawei Mate 30 Pro и Vivo Nex 3. Также отметим тыльную камеру с пятью модулями и физические кнопки сбоку.