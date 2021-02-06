Флагман ZTE Axon 30 Pro засветился в России

В базе данных отечественного регулятора EEC обнаружилось упоминание смартфона ZTE Axon 30 Pro 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат фигурирует в реестре под номером A2022PG. Характеристики регулятор не приводит, но появление устройства в его базе обычно означает скорый официальный релиз.

По предварительным данным, смартфон получит основную камеру разрешением 200 Мп на базе 1/1,37-дюймового датчика изображения Samsung, подэкранную фронтальную камеру и топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.