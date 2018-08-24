Флагман ZTE Axon 9 Pro на Snapdragon 845 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились сведения о флагманском смартфоне ZTE Axon 9 Pro. Аппарат проходит под кодовым обозначением ZTE A2019G Pro. Самое главное, бенчмарк подтверждает наличие 6 ГБ оперативной памяти, восьмиядерного чипсета Qualcomm с тактовой частотой 1,77 ГГц и операционной системы Android 8.1 Oreo. Смартфон набрал 2399 и 8785 баллов в однопоточном и многопоточном испытаниях соответственно. Напомним, что официальная презентация Axon 9 Pro пройдет 30 августа, в преддверии выставки IFA 2018.