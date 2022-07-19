Флагман iQOO 10 Pro получил 200-Вт зарядку

Бренд iQOO пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью iQOO 10 Pro, главной особенностью которой стала поддержка проводной зарядки мощностью 200 Вт. Новинку также оснастили аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой беспроводной и обратной беспроводной зарядок на 50 Вт и 10 Вт соответственно, топовой платформой Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,78-дюймовым экраном AMOLED Samsung E5 с разрешением 3200:1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Samsung S5KGN5 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхшик) и 14,6 Мп (портретный модуль с оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением 16 Мп, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 12. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 740 долларов, с 12/256 ГБ – 815 долларов, а с 12/512 ГБ – 890 долларов.