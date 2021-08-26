Флагман iQOO 8 Pro появился в продаже

Компания Vivo дала старт продажам флагманского смартфона iQOO 8 Pro, первая партия которого была раскуплена по предзаказу. Новинка оценена в 770 долларов за базовую версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 850 долларов за 12/256 ГБ памяти и 925 долларов за 12/512 ГБ.

Смартфон также оснащается лучшим на рынке экраном по версии лаборатории DisplayMate (6,68-дюймовым AMOLED Samsung E5 с разрешением WQHD+ и кадровой частотой от 1 до 120 Гц), селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками разрешением 50 Мп (Sony IMX766), 48 Мп (сверхширик) и 16-Мп телефото-модулем с 2,5-кратным зумом, процессором Snapdragon 888 Plus, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей емкостью 4500 мАч, проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт, стереодинамиками и чип-предусилителем CS43131.
Комментарии и отзывы iQOO 8 Pro
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