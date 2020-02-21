Флагманы Huawei P40 и P40 Pro получат Wi-Fi 6+

На рынок начали выходить смартфоны с поддержкой Wi-Fi 6. И одним из первых смартфонов который получил Wi-Fi 6 стал флагман Samsung Galaxy S20. Но компания Huawei уже работает над Wi-Fi+.

По слухам это собственная разработка компании Huawei, и получат эту технологию новые флагманы Huawei P40 и P40 Pro.

Представители компании отмечают, что смартфоны с Wi-Fi 6 смогут развивать скорость до 1200 Мбит/с. Но на практике этот показатель составил всего лишь 900 Мбит/с. Поэтому компания Huawei работает над созданием Wi-Fi 6+.