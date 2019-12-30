Флагманы Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro вызвали ажиотаж у пользователей

Компания Oppo похвасталась успехами только что представленных смартфонов Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro. Сообщается, что в Китае оформлено уже 1,46 миллиона предварительных заказов. Около 580 000 человек сделали предзаказа на JD.com, а на TMall и вовсе был установлен рекорд предзаказов за год. Эти цифры впечатляют еще сильнее, если учесть, что с момента анонса прошло всего несколько дней.

Напомним, что старшая модель характеризуется восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 765G, 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, портом USB Type-C и 3,5- мм разъемом для наушников, аккумулятором на 4025 мАч и поддержкой быстрой зарядки VOOC 4.0.