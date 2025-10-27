Флагманы Samsung сильно подорожают

Запредельная стоимость процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 поставила Samsung перед выбором — либо продолжать платить так называемый «налог Qualcomm», либо переходить на собственные чипы. Именно второе направление компания активно развивает, стремясь сократить огромные расходы на комплектующие. Однако даже использование нового процессора Exynos 2600 не решает всех проблем, ведь теперь на горизонте появилась ещё одна угроза, способная спровоцировать рост цен на Galaxy S26 — подорожание памяти. Как сообщает южнокорейское издание NewDaily, производители памяти Samsung и SK Hynix уже уведомили клиентов о планируемом повышении цен на микросхемы DRAM и NAND — до 30 процентов в четвёртом квартале текущего года. В зависимости от клиента и условий контракта средний рост цен составит от 5 до 15 процентов, что выше прогнозов аналитиков Citigroup и Morgan Stanley, ожидавших увеличение лишь на 10 процентов.

Удорожание компонентов особенно сильно ударит по грядущим смартфонам, которые будут оснащаться увеличенными объёмами оперативной памяти и хранилища, чтобы справляться с возросшими требованиями пользователей и поддерживать функции генеративного искусственного интеллекта. Здесь Samsung явно в выигрыше — благодаря внутренним поставкам компания приобретает комплектующие у своих же подразделений по более низкой цене. Но, как отметил источник в полупроводниковой индустрии, это преимущество имеет предел, так как поставки не безграничны.