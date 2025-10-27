Флагманы Samsung сильно подорожают

Запредельная стоимость процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 поставила Samsung перед выбором — либо продолжать платить так называемый «налог Qualcomm», либо переходить на собственные чипы. Именно второе направление компания активно развивает, стремясь сократить огромные расходы на комплектующие. Однако даже использование нового процессора Exynos 2600 не решает всех проблем, ведь теперь на горизонте появилась ещё одна угроза, способная спровоцировать рост цен на Galaxy S26 — подорожание памяти. Как сообщает южнокорейское издание NewDaily, производители памяти Samsung и SK Hynix уже уведомили клиентов о планируемом повышении цен на микросхемы DRAM и NAND — до 30 процентов в четвёртом квартале текущего года. В зависимости от клиента и условий контракта средний рост цен составит от 5 до 15 процентов, что выше прогнозов аналитиков Citigroup и Morgan Stanley, ожидавших увеличение лишь на 10 процентов.

Удорожание компонентов особенно сильно ударит по грядущим смартфонам, которые будут оснащаться увеличенными объёмами оперативной памяти и хранилища, чтобы справляться с возросшими требованиями пользователей и поддерживать функции генеративного искусственного интеллекта. Здесь Samsung явно в выигрыше — благодаря внутренним поставкам компания приобретает комплектующие у своих же подразделений по более низкой цене. Но, как отметил источник в полупроводниковой индустрии, это преимущество имеет предел, так как поставки не безграничны.
Супертонкий Moto X70 Air оценили в 270 долларов …
Компания Motorola назвала цену смартфона Moto X70 Air, который был представлен почти две недели назад. Ап…
Смартфон Vivo V60 Lite 4G получит 90-Вт зарядку …
Профильный ресурс XpertPick поделился качественными изображениями и подробностями о характеристиках смарт…
Realme P4 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарке Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme P4 Pro, …
Samsung Galaxy S25 FE получит сдержанные цвета и ёмкую батар…
Несмотря на то, что главной премьерой Samsung в этом году стала флагманская серия Galaxy S25, южнокорейск…
Смартфон POCO M7 оценили в 13 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам среднебюджетного смартфона POCO M7, рекомендованная цена кото…
Samsung Galaxy S25 FE получит яркий экран …
Сетевой информатор Ахмед Квайдер опубликовал новые подробности о характеристиках смартфона Samsung Galaxy…
Аналитики рассказали о продажах серии iPhone 17…
Аналитическая компания Counterpoint представила результаты собственного исследования, в котором подробно …
Представлен бюджетный смартфон POCO M7 с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO M7, одной из особенностей которой…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor