Флагманы Sony Xperia на Snapdragon 845 засветились в сети

В сети появилась информация о двух новых флагманских смартфонах Sony Xperia, которые должны выйти уже в начале следующего года. Устройства с номерами H8216 и H8266 должны получить 5,48-дюймовый Full HD-дисплей в полноэкранном формате 18:9, топовый процессор Snapdragon 845, аккумулятор на 3240 мАч с быстрой зарядкой QuickCharge 3.0 и Qnovo и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Отличаться модели будут объемом системной памяти: младшая версия получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а старшая – 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Насколько эта утечка соответствует действительности, узнаем уже в начале январе.