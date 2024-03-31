Флагманы на Snapdragon 8 Gen 4 получат АКБ на 6000 мАч

Известный информатор Digital Chat Station поделился инсайдами о будущем флагманских смартфонов. Утверждается, что некоторые флагманы нового поколения, построенные на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, будут оснащены аккумуляторами ёмкостью 6000 мАч. Прогресс будет достигнут за счет новых кремниевых анодов и аккумуляторных материалов высокой плотности. Они позволят увеличить ёмкость и сохранить текущие размеры батарей. Сейчас самую ёмкую АКБ из флагманов имеет Honor Magic6 Pro – 5600 мАч. Этот смартфон также поддерживает 80-Вт проводную и 66-Вт беспроводную зарядки соответственно.

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