Флагманы на Snapdragon 8 Gen 4 получат АКБ на 6000 мАч

Известный информатор Digital Chat Station поделился инсайдами о будущем флагманских смартфонов. Утверждается, что некоторые флагманы нового поколения, построенные на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, будут оснащены аккумуляторами ёмкостью 6000 мАч. Прогресс будет достигнут за счет новых кремниевых анодов и аккумуляторных материалов высокой плотности. Они позволят увеличить ёмкость и сохранить текущие размеры батарей. Сейчас самую ёмкую АКБ из флагманов имеет Honor Magic6 Pro – 5600 мАч. Этот смартфон также поддерживает 80-Вт проводную и 66-Вт беспроводную зарядки соответственно.