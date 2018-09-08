Флагманская модель Sony Xperia XZ3

Основан смартфон на мощном процессоре. На данный момент нет достоверных данных о том, в какие страны поступит версия с 6 ГБ «оперативки». Напомним, что предыдущая флагманская модель Xperia XZ2 на некоторых азиатских рынках также предлагалась в конфигурации с оперативной памятью 6 ГБ.Недавно поступила свежая информация, что в некоторых странах топовый телефон будет поставляться с увеличенным объемом памяти. Во всяком случае, на тайваньском веб-сайте Sony выставлена модель с 6 ГБ ОЗУ на борту. Таким образом, были подтверждены ранние предположения инсайдеров.Он получил дисплей размером 6 дюймов и тыльную камеру на 19 МП. Гаджет оснастили 4 ГБ «оперативки» и флэш -носителем на 64 ГБ.Стоимость смартфона составит 800 евро.