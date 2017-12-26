Флагманский Samsung Galaxy S9+ показался на новых рендерах

Китайское профильное издание GizmoChina опубликовало новые рендеры флагманского смартфона Samsung Galaxy S9+, пока не представленного производителем официально. Свежая утечка подтверждает слухи о том, что новая модель почти не будет отличаться от нынешнего поколения. Из немногих изменений в дизайне отметим переехавший под камеру сканер отпечатков пальцев. На его месте будут расположены вспышка и датчик частоты сердечных сокращений. Все кнопки и порты (3,5-мм аудиоразъем в том числе) останутся на прежних местах. Galaxy S9 получит одинарную основную камеру, а Galaxy S8+ – двойную.