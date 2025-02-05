Флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra уже доступен для предзаказа

Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra на родном для себя китайском рынке. Также производитель подтвердил официальную презентацию до конца февраля. Глобальный дебют, как предполагается, состоится в рамках выставки MWC 2025 в первую неделю марта. По предварительным данным, смартфон получит 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также основную камеру с четырьмя модулями.