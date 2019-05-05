Флагманский смартфон ASUS ZenFone 6 может получить две 48-Мп камеры

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне ASUS Zenfone 6, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтверждает наличие топового восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 855, дисплея с разрешением Full HD+, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. В тесте смартфон набрал 363 172 балла, что ожидаемо для платформы Snapdragon 855. Также источник, со ссылкой на данные все того же AnTuTu, сообщает о наличие двух датчиков изображения разрешением 48 Мп. Причем один будет в основной камере, а второй – во фронтальной.