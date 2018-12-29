Флагманский смартфон ASUS Zenfone 5Z обновился до Android 9.0 Pie

Несколько дней назад компания ASUS начала обновлять смартфон Zenfone 5 до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie , ну а сегодня настала очередь флагмана Zenfone 5Z. Пока стабильная версия прошивки доступна в Тайване, но в ближайшее время появится и в других странах. Обновление под номером 90.10.138.157 привносит улучшенный режим непрерывной съемки в камере, интуитивную систему навигации на базе жестов, новые ярлыки, уведомления и меню быстрых настроек, новые системные звуки, а также многочисленные исправления и улучшения.

Напомним, что представленный этим летом Zenfone 5Z получил 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2264:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, занимающий 90% передней панели, топовый процессор Snapdragon 845, версии на 4/64 ГБ, 6/128 ГБ или 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, сдвоенную 12 Мп камеру на основе сенсора Sony IMX363 с диафрагмой f/1,8, оптической стабилизацией и фазовым автофокусом, 8 Мп фронтальную камеру, аккумулятор на 3300 мАч и NFC-модуль.