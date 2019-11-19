Флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro вышел в Европе

Испанское подразделение Huawei дало старт продажам флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, который был представлен еще в сентябре. Аппарат доступен для покупки по цене 1099 евро в расцветке Space Silver. Huawei Mate 30 Pro и без Google Play. Когда флагман выйдет в России и сколько он будет стоить, пока не сообщается.

Напомним, что Huawei Mate 30 Pro оснащается 6,53-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1176 пикселей, загибающимся на угол 88°, топовым чипсетом Kirin 990, 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, защитой от пыли и влаги в согласно степени IP68, 21 антенной, включая 14 5G-антенн, чувствительными к нажатию боковыми гранями, а также аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 40 Вт и беспроводной зарядки на 27 Вт. Главной особенностью устройства является его камера, в которой используется три датчика разрешением 40, 40, 8 Мп и времяпролетная камера (ToF).